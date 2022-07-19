Задача заключается в предложении оптимального решения для замены файла инфографики с формата SVG на PNG или JPEG на сайте. Необходимо проанализировать преимущества и недостатки каждого варианта и реализовать выбранное решение, чтобы упростить процесс обновления инфографики без больших затрат времени и средств.
Создание дизайна сайта
Создание дизайна сайта в Shopify
Подробности в лс
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