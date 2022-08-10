Дизайн сайта на тилда

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен45 заявок775 просмотров

Прототип готов https://app.moqups.com/LTIvuPPHdPUN050iuNaM0kEbyiqFIEu0/view/page/ad64222d5

Сделайте красивый дизайн можно на тилда или на фигме

Figma
3 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$100
3 дня
Спасибо за выполненную работу
Спасибо за проект! давно сотрудничаем с Бахтияром. Отличный заказчик. Всем советую! 🥳

Заявки фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Анна
 
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