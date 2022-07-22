Дизайн маленького лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт35 заявок944 просмотра

Я верстальщик и мне нужен дизайн лендинга. Секции: портфолио, отзывы, контакты и может какой то первый экран. Не нужно много лишнего. Напишите пожалуйста примерные цены и сроки

3 года назад
thetigran
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