Требуется разработка графического дизайна сайта, который должен соответствовать уже существующим маркетинговым материалам компании и корпоративным цветам. Уделите внимание ценностям компании и интеграции всех элементов в единый стиль.
Дизайн маленького лендинга
Я верстальщик и мне нужен дизайн лендинга. Секции: портфолио, отзывы, контакты и может какой то первый экран. Не нужно много лишнего. Напишите пожалуйста примерные цены и сроки
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