elizabeth2002

Елизавета Шнитова elizabeth2002elizabeth2002
Приветствую всех!
Меня зовут Елизавета, мне 19 лет и я начинающих веб-дизайнер.
ОБРАЗОВАНИЕ Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»
Специальность: физика и астрономия (компьютерное моделирование физических процессов)
2019-2024
ЯЗЫКИ
Украинский C2 (свободный)
Русский С2 (свободный)
Английский A2 (базовый)
СЕРТИФИКАТЫ
WAYUP, курс «Веб-дизайнер: взрывной cтарт», 2021
WAYUP, курс «JavaScript: погружение», 2021
WAYUP, курс «Веб-верстальщик: начало», 2021
НАВЫКИ:
- дизайнерские программы: Пакет Adobe (Photoshop, Illustrator), Figma
- создание адаптивного шаблона с помощью HTML-кода на базе готового дизайна
- начальный дизайн сайтов
- базовые знания HTML, CSS, JavaScript, jQuery, C#, C++, Python
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Коммуникабельность, усидчивость, обязательность, обучаемость, пунктуальность‚ ответственность‚
внимательность‚ исполнительность
Telegram / Instagram: @elizaveta_shnitova
Email: [email protected]