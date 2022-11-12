elizabeth2002

Начинающий веб-разработчик, веб-дизайнер, графический дизайнер, верстальщик.

Приветствую всех!

Меня зовут Елизавета, мне 19 лет и я начинающих веб-дизайнер.

ОБРАЗОВАНИЕ Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»

Специальность: физика и астрономия (компьютерное моделирование физических процессов)

2019-2024

ЯЗЫКИ

Украинский C2 (свободный)

Русский С2 (свободный)

Английский A2 (базовый)

СЕРТИФИКАТЫ

WAYUP, курс «Веб-дизайнер: взрывной cтарт», 2021

WAYUP, курс «JavaScript: погружение», 2021

WAYUP, курс «Веб-верстальщик: начало», 2021

НАВЫКИ:

дизайнерские программы: Пакет Adobe (Photoshop, Illustrator), Figma

создание адаптивного шаблона с помощью HTML-кода на базе готового дизайна

начальный дизайн сайтов

базовые знания HTML, CSS, JavaScript, jQuery, C#, C++, Python

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Коммуникабельность, усидчивость, обязательность, обучаемость, пунктуальность‚ ответственность‚

внимательность‚ исполнительность

Telegram / Instagram: @elizaveta_shnitova

Email: [email protected]

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