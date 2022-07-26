Продукция сайта косметика известных брендов, преимущественно для волос.

Целевая аудитория. Женщины, иногда мужчины, доход средний и выше, возможно и студенты из состоятельных семей, но больше бизнес-вимен, гармонично балансирующие личную жизнь и карьеру. Возраст от 20 до 50 лет

CMS CS-CART

Страницы

1. главная,

2. каталог — лендинг большой категории для подкатегорий,

3. каталог — классическая категория с продуктами в ней

4. товар,

5. оформление заказа,

6. о компании, доставка и оплата,

7. страница промоакции

Адаптив. да

Цветовая гамма. Белый, кремовый, другие пастельные цвета. Акцент: бирюзовый, коралловый (рассмотрим рекомендацию)

Форма элементов Плавные линии, градиенты, элементы glassmorphism. Эффект объёма. Прозрачность. Использование техник инфографики для иллюстрации характеристик. Указал то, что нравится. (Продукция сайта потребляется в ванной комнате, преимущественно).

Цель - получить эффект современного приличия и ухоженности страниц магазина. Повысить интерес к магазину клиентов, увлечь к покупкам и заветным кнопкам "купить" и "оформить заказ". Как начинающий магазин, мы не имеем большой аудитории, и готовы пользоваться среднеотраслевыми шаблонами расположения блоков.

Особенности сайт УЖЕ на движке и имеет разную блоковую функциональность для разных экранов: липкие блоки (меню, цена и кнопка в корзину).

Прототип прототипа предоставлено не будет, просто потому что мы, скажем, только открылись и наша цель сейчас просто получить приличный вид. Поэтому прототипом должно выступить что-то "среднеотраслевое"