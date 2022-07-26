Необходим редизайн сайта на платформе WordPress. Ожидается работа над дизайном и версткой. Кандидат получит референсы и детали проекта для работы.
Дизайн сайта интернет магазина
Продукция сайта косметика известных брендов, преимущественно для волос.
Целевая аудитория. Женщины, иногда мужчины, доход средний и выше, возможно и студенты из состоятельных семей, но больше бизнес-вимен, гармонично балансирующие личную жизнь и карьеру. Возраст от 20 до 50 лет
CMS CS-CART
Страницы
1. главная,
2. каталог — лендинг большой категории для подкатегорий,
3. каталог — классическая категория с продуктами в ней
4. товар,
5. оформление заказа,
6. о компании, доставка и оплата,
7. страница промоакции
Адаптив. да
Цветовая гамма. Белый, кремовый, другие пастельные цвета. Акцент: бирюзовый, коралловый (рассмотрим рекомендацию)
Форма элементов Плавные линии, градиенты, элементы glassmorphism. Эффект объёма. Прозрачность. Использование техник инфографики для иллюстрации характеристик. Указал то, что нравится. (Продукция сайта потребляется в ванной комнате, преимущественно).
Цель - получить эффект современного приличия и ухоженности страниц магазина. Повысить интерес к магазину клиентов, увлечь к покупкам и заветным кнопкам "купить" и "оформить заказ". Как начинающий магазин, мы не имеем большой аудитории, и готовы пользоваться среднеотраслевыми шаблонами расположения блоков.
Особенности сайт УЖЕ на движке и имеет разную блоковую функциональность для разных экранов: липкие блоки (меню, цена и кнопка в корзину).
Прототип прототипа предоставлено не будет, просто потому что мы, скажем, только открылись и наша цель сейчас просто получить приличный вид. Поэтому прототипом должно выступить что-то "среднеотраслевое"
Заявки фрилансеров
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