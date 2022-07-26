Ищется дизайнер-верстальщик из Украины для разработки лендинга под товарку. Необходимо создать и сверстать сайт с использованием HTML, CSS, PHP и JavaScript. Рабочий бэкэнд и контент предоставляются. Ожидается опыт работы в графическом редакторе и знания в поиске визуальных ассетов. Начало с тестового задания: создание двух вариантов первого экрана лендинга с оплатой 500 грн за лучший вариант.