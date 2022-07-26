Необходимо разработать дизайн сайта интернет-магазина косметики, ориентированного на женщин и мужчин средней доходности. Включает адаптивные страницы: главная, каталоги, товар, оформление заказа и другие. Цветовая гамма — пастельные тона с акцентами, плавные линии и градиенты. Цель — создать современный и привлекательный вид для повышения интереса к покупкам.
Дизайн сайта каталога
нужно сделать каталог для компании по производству матрасов
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