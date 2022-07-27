Сделать дизайн нескольких блоков

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок276 просмотров

Всем доброго дня! Есть действующий лендинг, необходимо в той же стилистике выполнить дизайн 2-3 блоков (необходимо посоветоваться, как лучше будет). Хотелось бы увидеть ваше портфолио а также узнать стоимость и сроки. Более подробную информацию обсудим с исполнителем, всем хорошего дня!

3 года назад
vad1k
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nickneys
Никита 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
3 года назад
$40
1 день
Escrow
Работаем с Никитой второй раз, что в первый что во второй раз он справился со своими задачами очень оперативно и качественно! Будем и дальше сотрудничать)
Как и в первый раз, при работе с Вадимом, всё более чем устроило) С радостью взялся бы за решение ещё одной задачи, от данного клиента!

Заявки фрилансеров

Дарья
 
35 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Маргарита
 
26 лет
3 года в сервисе
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год назад
5 отзывов
3 года назад
Александр
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
14 дней назад
1 отзыв
3 года назад
Иван
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 часа назад
3 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
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2 часа назад
447 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Василий
 
36 лет
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Был
12 дней назад
188 отзывов
3 года назад
Юлия
 
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3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алеся
 
28 лет
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59 отзывов
3 года назад
Баястан
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
13 отзывов
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Алёна
 
21 год
3 года в сервисе
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3 года назад
3 года назад
Анна
 
32 года
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2 года назад
3 года назад
Даниил
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
4 отзыва
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Вадим
 
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11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Тарас
 
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12 дней назад
3 года назад
Дарья
 
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Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
nickneys
Никита 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
3 года назад
Максим
 
31 год
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Был
3 месяца назад
2 отзыва
3 года назад
Вероника
 
20 лет
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3 года назад
2 отзыва
3 года назад
Юрий
 
27 лет
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Был
2 года назад
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