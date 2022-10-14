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Доброго вам дня ☀ Меня зовут Настя и я хочу сделать ваши посты самыми читаемыми и интересными для аудитории. Если у вас есть собственный блог, но иногда вам совершенно не о чем писать, отсутсвует вдохновение, то я к вашим услугам. Писать для вас в тягость? Посты плохо читают? Нет обратной связи и реакций? Освободите себя от лишней головной боли и делигируете то, что вам не нравится! Писать на разные темы — это моя любовь и работа. Имею высшее образование по специальности «Журналистика». Писала небольшие посты для коммерческих аккаунтов (@planetasharov.ru @mamaservice57) Помимо этого веду свой личный блог и пишу посты там (@lora__loo) Примеры публикаций могу отправить отдельно в лс. Прошла дополнительные курсы: «Менеджерята», «Личный бренд», «Хайпология» от @nioly Готова писать для вас 7 постов в неделю на ваши темы. Занимаюсь составлением контент-плана публикаций. Слежу за фишками и трендами Инстаграм. Готова ответить на все ваши вопросы華 Благодарю за обратную связь✨ @lora_loo