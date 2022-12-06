Чем я могу помочь?

Сделаю для вас уникальный, продающий дизайн сайта на Фигме, который можно сразу передать верстальщику

Либо все делаю на Тильде

- Лендинг

- Многостраничный сайт

- Интернет-магазин

Анализирую ваших конкурентов, ищу их слабые места, чтобы ваш сайт выглядел лучше и приносил больше прибыли

Во время работы создаю прототип и утверждаю с вами, если все нравится приступаю к дизайну

Меня зовут Анна, я занимаюсь веб-дизайном 2 года

Учусь все время, чтобы мои знания в веб-дизайне актуализировались

Люблю свое дело, поэтому подхожу к заказам внимательно, выполняя все в срок