Чем я могу помочь?
Сделаю для вас уникальный, продающий дизайн сайта на Фигме, который можно сразу передать верстальщику
Либо все делаю на Тильде
- Лендинг
- Многостраничный сайт
- Интернет-магазин
Анализирую ваших конкурентов, ищу их слабые места, чтобы ваш сайт выглядел лучше и приносил больше прибыли
Во время работы создаю прототип и утверждаю с вами, если все нравится приступаю к дизайну
Меня зовут Анна, я занимаюсь веб-дизайном 2 года
Учусь все время, чтобы мои знания в веб-дизайне актуализировались
Люблю свое дело, поэтому подхожу к заказам внимательно, выполняя все в срок
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Сайт для нутрициолога7 просмотров
- Корпоративный сайт7 просмотров
- Гостиница для котиков7 просмотров
- Сайт для фотографа7 просмотров
- Мастеркая флористики4 просмотра
- Сайт-блог2 просмотра