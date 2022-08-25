ValerieDesigner

Валерия ValerieDesigner

 
26 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад

Здравствуйте! Меня зовут Валерия. Я web-дизайнер. Помогу вам создать уникальный дизайн, с учетом ваших пожеланий. При создании сайта анализирую ваших конкурентов и целевую аудиторию, выявляю «боли» пользователя и с помощью грамотно выстроенного дизайна закрываю их. Чем я могу быть полезна:

  • Дизайн лендингов, многостраничных сайтов
  • Дизайн баннеров, публикаций и оформление социальных сетей
Как я работаю:
  • Вы отправляете ТЗ, мы списываемся или созваниваемся для уточнения деталей
  • Отрисовываю прототип сайта и подбираю референсы для утверждения структуры и стиля сайта
  • Предоплата 20% после утверждения прототипа
  • Отрисовываю 1-2 экрана, чтобы утвердить концепт
  • Предоплата 30 % после утверждения концепта
  • Отрисовываю оставшейся части сайт, вношу корректировки
  • После утверждения финальной версии оплата оставшиеся 50%
  • Передача макета
Я открыта к новым заказам. Пишите, буду рада сотрудничеству
Дизайн лендинга