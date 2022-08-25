Здравствуйте! Меня зовут Валерия. Я web-дизайнер. Помогу вам создать уникальный дизайн, с учетом ваших пожеланий. При создании сайта анализирую ваших конкурентов и целевую аудиторию, выявляю «боли» пользователя и с помощью грамотно выстроенного дизайна закрываю их. Чем я могу быть полезна:
- Дизайн лендингов, многостраничных сайтов
- Дизайн баннеров, публикаций и оформление социальных сетей
- Вы отправляете ТЗ, мы списываемся или созваниваемся для уточнения деталей
- Отрисовываю прототип сайта и подбираю референсы для утверждения структуры и стиля сайта
- Предоплата 20% после утверждения прототипа
- Отрисовываю 1-2 экрана, чтобы утвердить концепт
- Предоплата 30 % после утверждения концепта
- Отрисовываю оставшейся части сайт, вношу корректировки
- После утверждения финальной версии оплата оставшиеся 50%
- Передача макета
Я против войны в Украине!
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