Здравствуйте! Меня зовут Валерия. Я web-дизайнер. Помогу вам создать уникальный дизайн, с учетом ваших пожеланий. При создании сайта анализирую ваших конкурентов и целевую аудиторию, выявляю «боли» пользователя и с помощью грамотно выстроенного дизайна закрываю их. Чем я могу быть полезна:

Дизайн лендингов, многостраничных сайтов

Дизайн баннеров, публикаций и оформление социальных сетей

Вы отправляете ТЗ, мы списываемся или созваниваемся для уточнения деталей

Отрисовываю прототип сайта и подбираю референсы для утверждения структуры и стиля сайта

Предоплата 20% после утверждения прототипа

Отрисовываю 1-2 экрана, чтобы утвердить концепт

Предоплата 30 % после утверждения концепта

Отрисовываю оставшейся части сайт, вношу корректировки

После утверждения финальной версии оплата оставшиеся 50%

Передача макета

Как я работаю:Я открыта к новым заказам. Пишите, буду рада сотрудничеству