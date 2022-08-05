Сделать редизайн сайта

$870
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка174 просмотра

Нужно сделать осовременить сайт. Сделать редизайн главной страницы и 9 внутренних + версии под планшеты и смартфоны

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2. Раздел: веб-дизайн и интерфейсы

3. категория: дизайн сайтов

3 года назад
super_bob
Алексей 
38 лет
4 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$870
14 дней
Работа выполнена быстро и безупречно! Алексей учёл все пожелания и требования по ТЗ и реализовал их в дизайне. Был всегда на связи и отвечал очень оперативно. Настоятельно рекомендую данного специалиста!
Первый раз работали с Алексеем. Замечательный заказчик с интересным проектом) Понятное ТЗ, приятный в общении, быстрая оплата. Все понравилось, рекомендую к сотрудничеству! 🥳

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alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад

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