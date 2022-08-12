UI/Ux designer

Представляю разработку UI/UX дизайна для интернет-магазинов, лендингов и мобильных версий.

Быстро и качественно создам удобный и эффективный дизайн сайта для вашего бизнеса.

Мои навыки:

- User Experience (UX)

-Стратегия дизайна

-User interface (UI)

-Вайрфрейминг/прототипирование

- Уверенное знание таких программ, как Figma, Photoshop

- Базовые знания HTML5, CSS3.

- Аккуратность и внимание к деталям