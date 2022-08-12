UI/Ux designer
Представляю разработку UI/UX дизайна для интернет-магазинов, лендингов и мобильных версий.
Быстро и качественно создам удобный и эффективный дизайн сайта для вашего бизнеса.
Мои навыки:
- User Experience (UX)
-Стратегия дизайна
-User interface (UI)
-Вайрфрейминг/прототипирование
- Уверенное знание таких программ, как Figma, Photoshop
- Базовые знания HTML5, CSS3.
- Аккуратность и внимание к деталям
Портфолио
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- Neon light7 просмотров
- Black Buggy11 просмотров
- Wonder Wood15 просмотров
- Аренда яхты11 просмотров
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- Za Grani11 просмотров