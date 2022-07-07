Требуется разработать две картинки для упаковки масла для роста бороды: одна фронтальная, другая для боковой части коробки. Фон должен соответствовать предоставленному примеру, а боковая картинка должна включать ножницы, тример и расческу. Оставить место для надписей и названия бренда.
Дизай сайта
Разработать шапку логотип + общий стиль сайта.
Название компании - Wealth, Inc.
Направление бизнеса - рисковые инвестиции крипто-активов
Целевая аудитория - США
Дизайн должен быть строгим. Передавать атмосферу получения дохода от криптовалют без уплаты налогов и гарантией тайны операций.
Разделы сайта:
Main page
Investment Strategy
Investments Planner/Calculator
Team Credentials
Investors Center
FAQ
Назовите цену разработки.
Из нескольких оплаченных вариантов выберем один для полной разработки сайта.
Благодарим за ответ!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $25
Необходимо разработать дизайн сайта из 5 блоков на платформах Tilda или LP Generator. Опыт в дизайне обязателен, но работа с платформами не требуется. В качестве тестового задания нужно создать дизайн первого блока по предоставленному прототипу с добавлением видео. Ответ должен начинаться с фразы: 'Прочел ваше задание.'Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется доработка страниц сайта для игры World of Tanks. Необходимо реализовать колесо фортуны с 5 слотами, содержащими различные бонусы. Также требуется создание мини-игр и графики для выигрышей. Ожидается качественная проработка дизайна и функционала, включая уведомления о полученных призах.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать дизайн главной страницы сайта в формате PSD для верстальщика. Стиль должен быть ярким и агрессивным, аналогичным указанному сайту, но с уникальным подходом. Некоторые изображения и текст будут предоставлены. Необходимо предоставить примеры предыдущих работ для оценки стиля.Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать адаптивный дизайн всех страниц сайта с темной цветовой темой. Обеспечить корректное отображение на различных устройствах. Доступ к сайту предоставлен через тестовые аккаунты. Учтите, что два пользователя не могут входить с одного логина одновременно.Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать дизайн страницы для карточки товара сайта. Основное внимание уделите визуальной привлекательности и удобству использования. Подробное техническое задание предоставляется.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт3 года назад