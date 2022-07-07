Дизай сайта

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Закрыт48 заявок682 просмотра

Разработать шапку логотип + общий стиль сайта.

Название компании - Wealth, Inc.

Направление бизнеса - рисковые инвестиции крипто-активов

Целевая аудитория - США

Дизайн должен быть строгим. Передавать атмосферу получения дохода от криптовалют без уплаты налогов и гарантией тайны операций.

Разделы сайта:

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