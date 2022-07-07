Необходимо разработать дизайн сайта из 5 блоков на платформах Tilda или LP Generator. Опыт в дизайне обязателен, но работа с платформами не требуется. В качестве тестового задания нужно создать дизайн первого блока по предоставленному прототипу с добавлением видео. Ответ должен начинаться с фразы: 'Прочел ваше задание.'