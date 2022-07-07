Редизайн главной страницы блога

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт30 заявок656 просмотров

Имеется сайт https://vk.cc/cfLYsD

Требуется сделать его редизайн. Тз смогу дать кандидату - нет ни чего заоблачного, без сложных иллюстраций и тд. Но будет смена структуры - над ней надо подумать, пожелания в ТЗ будут.

Сперва этим заказом делаем только главную страницу, после согласования главной след. заказами делаем внутренние страницы оценивая их отдельно.

Важно быть готовым к правкам - клиент не я, я как ПМ в проекте. Правок может быть много, а может не быть вообще.

В первую очередь смотрим на ваши кейсы - без кейсов специалистов не рассматриваем.

Так как сайт является блогом и люди на нем читают - вашей сильной стороной должна быть типографика

Дизайн обязательно нужно делать в figma

Примерный референс по стилю https://www.behance.net/gallery/146503165/Blog-Web-Design-?tracking_source=search_projects%7Cblog

Figma
3 года назад
OldSkorpin
Илья 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
2 отзыва
3 года назад
Татьяна
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Иван
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
41 минуту назад
3 года назад
Максим
 
23 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
3 года назад
Мария
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Карина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Антон
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 отзыва
3 года назад
Алена
 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 отзывов
3 года назад
Геворг
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Октай
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Виктория
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Диана
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Диана
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Никита
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Евгений
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
26 отзывов
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Лилиана
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Сабанов
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Валя
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
16 часов назад
3 года назад
Илья
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
3 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
168 отзывов
3 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Анна
 
32 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Никита
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
3 года назад
Алеся
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
59 отзывов
3 года назад
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
180 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Денис
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
14 часов назад
42 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов

  • Похожие заказы

  • Изменить дизайн презентации

    Требуется изменить дизайн презентации на 11 листах. Необходимо объединить текущий дизайн и создать текст вместо картинок, чтобы его можно было легко редактировать. Ожидается креативный подход и внимание к деталям.

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дорисовать адаптив

    $15

    Необходима доработка адаптивной версии существующего дизайна лендинга в Figma. Макет предоставлен. Бюджет на выполнение задачи составляет 500 грн.

    Figma
    Дизайн сайтов8 заявок
    Завершен
    3 года назад

  • Дизай сайта

    Требуется разработать шапку логотипа и общий стиль сайта для Wealth, Inc., работающей в сфере рисковых инвестиций в крипто-активы. Дизайн должен быть строгим, подчеркивающим атмосферу дохода без уплаты налогов и гарантией тайны операций. Основные разделы: Главная, Инвестиционная стратегия, Калькулятор инвестиций, Команда, Центр инвесторов, FAQ. Укажите стоимость разработки.

    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно создать две) картинки под упаковку товара.

    Требуется разработать две картинки для упаковки масла для роста бороды: одна фронтальная, другая для боковой части коробки. Фон должен соответствовать предоставленному примеру, а боковая картинка должна включать ножницы, тример и расческу. Оставить место для надписей и названия бренда.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн простого сайта из 5-ти блоков

    $25

    Необходимо разработать дизайн сайта из 5 блоков на платформах Tilda или LP Generator. Опыт в дизайне обязателен, но работа с платформами не требуется. В качестве тестового задания нужно создать дизайн первого блока по предоставленному прототипу с добавлением видео. Ответ должен начинаться с фразы: 'Прочел ваше задание.'

    Tilda
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать страницы сайта для игры World of tanks

    Требуется доработка страниц сайта для игры World of Tanks. Необходимо реализовать колесо фортуны с 5 слотами, содержащими различные бонусы. Также требуется создание мини-игр и графики для выигрышей. Ожидается качественная проработка дизайна и функционала, включая уведомления о полученных призах.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн главной страницы сайта для верстальщика

    Требуется разработать дизайн главной страницы сайта в формате PSD для верстальщика. Стиль должен быть ярким и агрессивным, аналогичным указанному сайту, но с уникальным подходом. Некоторые изображения и текст будут предоставлены. Необходимо предоставить примеры предыдущих работ для оценки стиля.

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать адаптивный дизайн всех страниц сайта

    Требуется разработать адаптивный дизайн всех страниц сайта с темной цветовой темой. Обеспечить корректное отображение на различных устройствах. Доступ к сайту предоставлен через тестовые аккаунты. Учтите, что два пользователя не могут входить с одного логина одновременно.

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать дизайн страницы (карточки товара)

    Требуется разработать дизайн страницы для карточки товара сайта. Основное внимание уделите визуальной привлекательности и удобству использования. Подробное техническое задание предоставляется.

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    3 года назад