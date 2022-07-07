Редизайн главной страницы блога

Имеется сайт https://vk.cc/cfLYsD

Требуется сделать его редизайн. Тз смогу дать кандидату - нет ни чего заоблачного, без сложных иллюстраций и тд. Но будет смена структуры - над ней надо подумать, пожелания в ТЗ будут.

Сперва этим заказом делаем только главную страницу, после согласования главной след. заказами делаем внутренние страницы оценивая их отдельно.

Важно быть готовым к правкам - клиент не я, я как ПМ в проекте. Правок может быть много, а может не быть вообще.

В первую очередь смотрим на ваши кейсы - без кейсов специалистов не рассматриваем.

Так как сайт является блогом и люди на нем читают - вашей сильной стороной должна быть типографика

Дизайн обязательно нужно делать в figma

Примерный референс по стилю https://www.behance.net/gallery/146503165/Blog-Web-Design-?tracking_source=search_projects%7Cblog