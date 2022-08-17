Требуется редизайн посадочной страницы сайта credit24.org.ua, устаревшего по визуальному и функциональному исполнению. Необходимо обновить цветовую гамму, а также добавить или убрать элементы в соответствии с современными тенденциями в создании лендинг-пейдж.
Дизайн городского портала в Figma
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