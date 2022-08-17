Дизайн городского портала в Figma

Требуется редизайн главной страницы блога. Ожидается смена структуры, акцент на типографику. Проект будет выполнен в Figma. Для начала работы предоставьте портфолио с кейсами. После согласования главной страницы будут обсуждаться внутренние страницы. Готовьтесь к возможным правкам по пожеланиям клиента.