Дизайну сайта (одна посадочная страница) credit24.org.ua уже 5 лет, он устарел как визуально, так и функционально.

Нужно обновить дизайн сайта (цветовая гамма, добавить/убрать элементы) в соответствии с современными тенденциями в создании лендинг-пейдж.