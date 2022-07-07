Редизайн сайта (посадочная страница)

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Закрыт129 заявок1739 просмотров

Дизайну сайта (одна посадочная страница) credit24.org.ua уже 5 лет, он устарел как визуально, так и функционально.

Нужно обновить дизайн сайта (цветовая гамма, добавить/убрать элементы) в соответствии с современными тенденциями в создании лендинг-пейдж.

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