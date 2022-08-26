Лендинг для частного бизнеса.

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Завершен48 заявок687 просмотров

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3 года назад
anastasia_gr91
Анастасия 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lefff
Лев 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$70
7 дней
Escrow
Работа выполнена отлично за короткие сроки! С минимальными правками, Лев определенно понял мою задачу. Спасибо за проделанную работу, буду обращаться еще.
Быстро нашли общий язык, сразу выходила на контакт. Буду рад поработать с вами снова!

Заявки фрилансеров

Алина
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Сергей
 
35 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
48 отзывов
3 года назад
Марина
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Адриан
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Настя
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Валерия
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алена
 
29 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 отзывов
3 года назад
Владлен
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Антон
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
397 отзывов
3 года назад
Максим
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
2 отзыва
3 года назад
Анастасия
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Мария
 
33 года
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Антон
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 отзыва
3 года назад
Максим
 
23 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
3 года назад
Евгений
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
9 часов назад
168 отзывов
3 года назад
Лучший веб-дизайнер марта
ТОП-5
Дизайн сайтов
Мария
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Алеся
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
59 отзывов
3 года назад
Кирилл
 
31 год
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 отзыва
3 года назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад
120 отзывов
3 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
14 часов назад
447 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Диана
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
17 часов назад
287 отзывов
3 года назад
Дмитрий
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
10 часов назад
60 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Анастасия
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Наталия
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
5 дней назад
5 отзывов
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Антон
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ульяна
 
23 года
4 года в сервисе
Была
год назад
2 отзыва
3 года назад
Магжан
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
3 года назад
Анна
 
32 года
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Алексей
 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
610 отзывов
3 года назад
#1
Дизайн сайтов
lefff
Лев 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Диана
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Иван
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
40 минут назад
3 года назад
Илья
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
3 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Данило
 
23 года
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
Никита
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
3 года назад
Александр
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Денис
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
19 часов назад
140 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Владимир
 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
180 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Дизайн сайтов
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
14 часов назад
42 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Андрей
 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
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