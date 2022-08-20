Креативный дизайн для домашней страницы сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен18 заявок464 просмотра

Есть проект: небольшая страница (5 блоков), есть прототип и дизайн гайдлайн, все скину в лс кандидатам. Выполнить нужно сегодня, это реально, так как страница маленькая. 

Референсы также есть

3 года назад
guest_16609123351405
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lefff
Лев 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$35
3 дня
Escrow
Супер профессионал! Была задача в очень короткий срок сделать креативный дизайн главной страницы сайта по прототипу. Лев справился с задачей на все 100, быстро и качественно, его работа сразу понравилась, было четкое попадание в цель) Рекомендую к сотрудничеству однозначно!
Отличная заказчица. Все согласовали и решили быстренько, всегда была на связи. Был бы рад поработать с вами еще!

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