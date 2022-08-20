Требуется редизайн посадочной страницы сайта credit24.org.ua, устаревшего по визуальному и функциональному исполнению. Необходимо обновить цветовую гамму, а также добавить или убрать элементы в соответствии с современными тенденциями в создании лендинг-пейдж.
Креативный дизайн для домашней страницы сайта
Есть проект: небольшая страница (5 блоков), есть прототип и дизайн гайдлайн, все скину в лс кандидатам. Выполнить нужно сегодня, это реально, так как страница маленькая.
Референсы также есть
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