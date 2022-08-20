Супер профессионал! Была задача в очень короткий срок сделать креативный дизайн главной страницы сайта по прототипу. Лев справился с задачей на все 100, быстро и качественно, его работа сразу понравилась, было четкое попадание в цель) Рекомендую к сотрудничеству однозначно!