Сделать лендинг для NFT проекта

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Закрыт53 заявки574 просмотра

Сделать лендинг для NFT проекта

Реф - https://mallardorder.io/#roadmap

Блоки расписаны, нужно оформить дизайн и собрать идею в одно целое

NFT
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