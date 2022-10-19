Веб-дизайнер

Привет. Меня зовут Екатерина. Я веб-дизайнер и я очень люблю свою работу.

Опыт работы более 2 лет. Занимаюсь создание дизайна сайтов и рекламных креативом в Figma. Индивидуально подхожу к каждому проекту. Внимательно отношусь к деталям.

Если вам нужны мои услуги, обращайтесь. С радостью выполню ваш заказ, с учетом всех ваших пожеланий. Работа над вашим проектом будет длится до тех пор, пока вы не останетесь довольны!