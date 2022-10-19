Веб-дизайнер
Привет. Меня зовут Екатерина. Я веб-дизайнер и я очень люблю свою работу.
Опыт работы более 2 лет. Занимаюсь создание дизайна сайтов и рекламных креативом в Figma. Индивидуально подхожу к каждому проекту. Внимательно отношусь к деталям.
Если вам нужны мои услуги, обращайтесь. С радостью выполню ваш заказ, с учетом всех ваших пожеланий. Работа над вашим проектом будет длится до тех пор, пока вы не останетесь довольны!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Баннер для фитнес-марафона2 просмотра
- Баннер для бесплатного курса по дизайну4 просмотра
- Баннер для коттеджного поселка3 просмотра
- Баннер3 просмотра
- Баннер "Любимый бургер"2 просмотра
- Баннер "Как стать кондитером"2 просмотра
- Landing page design | Low-current system6 просмотров
- Landing page design | marketing agency5 просмотров