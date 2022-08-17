Сайт на тильда

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок182 просмотра

Добрый день, Олег!

Мне нужен дизайн и "верстка" в тильде сайта рекламно-производственной компании

в качестве исходника только текстовый файл с примерной компоновкой блоков

Tilda
3 года назад
guest_1624442451077
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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