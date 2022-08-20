Дизайн Лендинга

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Закрыт41 заявка995 просмотров

Сделать высоко конвертирующийся лендинг, я занимаюсь разработкой сайта, СММ услуги, настройка рекламы.

вот мои старые сайты

https://bahtiiar.kg/

https://landing.com.kg/

сайты конвертят плохо, нужно что-то интересное, красивое, с портфолио, с формами заявок, предложите пожалуйста что-то хорошее.

3 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

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