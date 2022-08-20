Необходимо создать макет главной страницы сайта на основе существующего дизайна. Включает добавление ссылок в шапку, два блока с инфографикой (6 и 4 картинки) и оформление футера по референсам. Также требуется редактирование логотипа.
Дизайн Лендинга
Сделать высоко конвертирующийся лендинг, я занимаюсь разработкой сайта, СММ услуги, настройка рекламы.
вот мои старые сайты
сайты конвертят плохо, нужно что-то интересное, красивое, с портфолио, с формами заявок, предложите пожалуйста что-то хорошее.
Заявки фрилансеров
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