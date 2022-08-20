Конкретного тз нет( Что бы хотелось - изменить структуру сайта на более читаемую - на первой страничке: Услуги вместо приборы безопасности и ремонт электрооборудования, справочник приборов безопасности , обучение, контакты и личный кабинет.

Главную станицу сделать по ярче, более читаемую, с картинками. И когда наводишь на иконки - чтобы видно было что там (содержимое)

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