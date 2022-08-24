Веб-дизайн
Добрый день
Меня зовут Дмитрий. Я начинающий Веб-дизайнер выполню вашу работу в быстрые сроки и качественно Сейчас занимаюсь в основном дизайном сайтов . Это адаптивный дизайн лендингов, интернет-магазинов и корпоративных сайтов. Создам первый сайт за небольшую стоимость - следующий будет дороже Первый экран сайта сделаю бесплатно. Если понравится - начнём работу
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Фитнес / Спорт зал4 просмотра
- Музыкальный интернет машазин6 просмотров
- Строительная компания5 просмотров
- Барбершоп7 просмотров