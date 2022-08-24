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Дмитрий 9Stq1o0bSik

 
23 годаРоссия/Воронеж
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Веб-дизайн

Добрый день 

Меня зовут Дмитрий. Я начинающий Веб-дизайнер выполню вашу работу в быстрые сроки и качественно Сейчас занимаюсь в основном дизайном сайтов . Это адаптивный дизайн лендингов, интернет-магазинов и корпоративных сайтов. Создам первый сайт за небольшую стоимость - следующий будет дороже  Первый экран сайта сделаю бесплатно. Если понравится - начнём работу

Дизайн лендингаДизайн сайта
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