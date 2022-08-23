Дизайн лендинга

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Закрыт81 заявка906 просмотров

Здравствуйте,

Нужно нарисовать дизайн лендинга.

Сайт-визитка для партнерской сети.

Логотип есть.

Описание в приложении.

Прошу указывать цену и сроки (без них заявки приниматься не будут).

Жду ваши предложения

3 года назад
dmitry131
Дмитро 
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