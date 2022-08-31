Дизайн сайтов, баннеров, визиток

Привет!

Меня зовут Мария, мне 25 и я веб-дизайнер. Не смотря на то, что с детства отличалась математическим складом ума и потом училась в экономическом университете, меня всегда тянуло к красоте, эстетике и творчеству. И к счастью, после долгих скитаний от скучного к пресному, мне удалось всё-таки найти профессию в которой можно объединить все мои навыки и таланты, при этом продолжая развиваться и усовершенствоваться каждый день.

Мои услуги:

- веб-дизайн (лендинг, интернет-магазин)

- баннеры

- визитные карточки.

Плюсы сотрудничества со мной:

- разработаю простой, продуманный и функциональный дизайн, учитывая ваши пожелания

- к каждому проекту отношусь ответственно и выполняю работу в срок

- правки выполняю бесплатно

- всегда на связи

- cлежу за тенденциями дизайна и постоянно учусь у лучших

- предоставляю бонусы и скидки, если вы постоянный заказчик.

Оплата

 MasterCard: 5375 4141 2667 2400

 Visa: 4149 4991 5283 0004

Для связи

💬 Telegram: t.me/maria_valinkevich

💬 e-mail: [email protected]