Привет!
Меня зовут Мария, мне 25 и я веб-дизайнер. Не смотря на то, что с детства отличалась математическим складом ума и потом училась в экономическом университете, меня всегда тянуло к красоте, эстетике и творчеству. И к счастью, после долгих скитаний от скучного к пресному, мне удалось всё-таки найти профессию в которой можно объединить все мои навыки и таланты, при этом продолжая развиваться и усовершенствоваться каждый день.
Мои услуги:
- веб-дизайн (лендинг, интернет-магазин)
- баннеры
- визитные карточки.
Плюсы сотрудничества со мной:
- разработаю простой, продуманный и функциональный дизайн, учитывая ваши пожелания
- к каждому проекту отношусь ответственно и выполняю работу в срок
- правки выполняю бесплатно
- всегда на связи
- cлежу за тенденциями дизайна и постоянно учусь у лучших
- предоставляю бонусы и скидки, если вы постоянный заказчик.
Оплата
MasterCard: 5375 4141 2667 2400
Visa: 4149 4991 5283 0004
Для связи
💬 Telegram: t.me/maria_valinkevich
💬 e-mail: [email protected]
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