Дизайн корпоративного сайта

Дизайн сайтовЗавершен87 заявок1334 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен красивый стильный легкий дизайн для строительной компании.

Требования:

  • Figma
  • Рисуем пока только десктопную версию
Какие странички нужно отрисовать:

  • Главная
  • 404
  • Контакты
  • Новости все
  • Новость отдельная
  • Модальные всплывающие окна (1 клик, заказ звонка, быстрый просмотр)
  • Реализованные проекты все
  • Реализоанный проекты отдельная
От вас - цена, примерный срок исполнения, примеры своих работ. Более подробное ТЗ по каждой страничке уже будет обсуждаться с выбранным Исполнителем.
2 года назад
advisor
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
rumpil
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 часа назад
2 года назад
$250
25 дней
Однозначно рекомендую Максима для реалізації будь-якого по складності дизайну сайта.
З Олександром працюю не перший раз і як завжди тільки позитивні емоції від співпраці. Детальне ТЗ, обговорення проекту по ходу роботу, швидка оплата - головні переваги роботи з Олександром. Дякую за цікавий проект. До нових зустрічей)
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