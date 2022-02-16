1) нужно внести правки в дизайн лендинга. но нет исходников. есть jpg файл, нужно перенести в фигму и внести правок штук 5-7

2) нужно сделать второй макет - лендинг с горизонтальным скроллом, 5-6 минималистичных экранов в красно/черном стиле. все очень минималистично и просто должно быть, лого есть. все в фигме тоже