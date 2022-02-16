Внести правки в дизайн лендинга

$50
Дизайн сайтовЗакрыт66 заявок1306 просмотров
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1) нужно внести правки в дизайн лендинга. но нет исходников. есть jpg файл, нужно перенести в фигму и внести правок штук 5-7 

2) нужно сделать второй макет - лендинг с горизонтальным скроллом, 5-6 минималистичных экранов в красно/черном стиле. все очень минималистично и просто должно быть, лого есть. все в фигме тоже 

Дизайн лендинга
2 года назад
Maxtsurka
Максим 
38 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
24 дня назад
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