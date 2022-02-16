Добрый день, необходимо сделать дизайн интернет магазина в фигме. Есть техническое задание, отправим исполнителю и все детали. Присылайте свои работы выполненные в фигме.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1 новый дизайн страницы для существующего сайта на базе Tilda
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