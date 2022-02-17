Дизайн лендинга по полимерно-порошковой покраске металлоизделий

$100
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка85 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дизайн лендинга по полимерно-порошковой покраске металлоизделий, примерно 6-8 блоков. Подробное ТЗ в личку

Дизайн лендинга
2 года назад
strod-servis
Вячеслав 
28 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
popovaSamara
37 летРоссия
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
2 года назад
$50
8 дней
RUB
Отличная работа. Это уже не первый сайт, дизайн которого разработала Екатерина. Всё аккуратно и по ТЗ. Рекомендую.
Отлично сработали. Как всегда четкое ТЗ, хорошая коммуникабельность
  • Похожие заказы

  • Прорисовка дизайна для персонального блога

    Ищу дизайнера работающего в стиле минимализм и с хорошим чувством гармонии цвета для прорисовки дизайна для моего блога (https://dmitry.khlebnikov.net). Сейчас там вырвиглазные цвета и UX оставляет желать лучшего. Ожидаемый результат: [list=1][*]Набор изображений блога (с вашим дизайном) ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн сайта для open source библиотеки

    $150

    Нужен дизайн сайта для open source библиотеки sqlite_orm https://github.com/fnc12/sqlite_orm. Нужен и для настольных компов, и для мобилок. В качестве ТЗ есть мокап сделанный мной, где можно понять какие блоки нужны. Важно: мокап не значит дизайн ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нужно доработать дизайн портала

    Нужно доработать дизайн портала спортивных абонементов. Отрисовать: 1) Функционал ЛК пользователя - десктоп и 2 адаптива 2) Авторизация и регистрация на моб и планшете 3) Состояние кнопок, фильтров, поиска 4) Устранить мелкие ошибки 5) "Причесать макет"

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка темы WP - цены и сроки в отклике

    Тема с которой делать свою тему Twenty Twenty-Two – это стандартная тема WP. Это блочная тема – главная особенность которой это подгрузка стилей из theme.json, а не style.css. Перед откликом убедитесь, что умеете работать с ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Редизайн проекта

    Сайт: ggwot.su Проект в фигме. Что требуется: - Сделать редизайн сайта, с сохранением текущих элементов/полей . Придумать новую цветовую гамму сайта. Подобрать на весь сайт единый дизайн код на элементы (кнопки, карточки товара и т.д) Сделать дизайн более мягким, а ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Нарисовать дизайн одностраничного сайта для школы кунг-фу.

    $65

    Нужно нарисовать дизайн одностраничного сайта + дизайн всплывающего попап окна + страница спасибо. Требуется придерживаться технического задания при работе,  изменения допускаются но нужно согласовывать.  Остальной материал предоставлю уже выбранному исполнителю ссылкой из облака яндекс.диска. Требуется во время выполнения ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад