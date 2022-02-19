Нужен дизайн сайта для open source библиотеки sqlite_orm https://github.com/fnc12/sqlite_orm. Нужен и для настольных компов, и для мобилок. В качестве ТЗ есть мокап сделанный мной, где можно понять какие блоки нужны.

Важно: мокап не значит дизайн и его структура полностью может быть изменена дизайнером. Зачем я нарисовал мокап вместо написания ТЗ длинным текстом? Чтобы была понятна визуальная часть того, что требуется от дизайнера. Иначе говоря, я показал как я это вижу. Дизайнер, как я сказал выше, может сохранить или изменить все по своему усмотрению. Важно сохранить только логотип (есть по ссылке на github выше, красный такой).

Суть сайта - быть лицом коммунити библиотеки, а также мотивировать посетителей приобрести лицензию.

Пример аналогичного сайта: https://www.zetetic.net/sqlcipher/