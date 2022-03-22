Сделаю дизайн страницы для вашего сайта.
Разработаю дизайн мобильного приложения на Android и iOS. Также имеется возможность редизайна уже имеющих дизайнов. Имеется возможность разработки логотипа/иконки в Google Play и App Store. Окончательная стоимость оговаривается после описания функционала, пожеланий.
Работаю в Figma.
Портфолио
- Web Design Auto Parts Page33 просмотра
- Web Design Music Page34 просмотра
- Logo"s37 просмотров
- Design Calendar23 просмотра
- Web Design Planets22 просмотра
- Design Playstation Games25 просмотров
- Application design33 просмотра
- Dribble23 просмотра
- Web travel27 просмотров
- Application29 просмотров
- Travel go30 просмотров
- Web design15 просмотров