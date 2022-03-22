Сделаю дизайн страницы для вашего сайта.

Разработаю дизайн мобильного приложения на Android и iOS. Также имеется возможность редизайна уже имеющих дизайнов. Имеется возможность разработки логотипа/иконки в Google Play и App Store. Окончательная стоимость оговаривается после описания функционала, пожеланий.

Работаю в Figma.