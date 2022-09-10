arturgevorgyan

Веб-дизайн сайтов | UI/UX | Давайте общаться 👋
🎯 Блог о фрилансе и веб-дизайне — https://www.instagram.com/artur.iq/
👋 Привет!
Меня зовут Артур, мне 19 лет. Живу в городе Курган. Я новичок на портале weblancer, но далеко не новичок в дизайне. "Умею в дизайн" более 3 лет. Кайфую я от этого дела и ничего с этим не поделаешь.
Делаю:
-дизайн сайтов
-креативы
-дизайн приложений и интерфейсов
-оформление соц. сетей
-монтаж
Инструменты:
-Figma, Photoshop,
-Tilda
-After Effects
Заинтересован сделать ПОЛЕЗНЫЙ дизайн
Спустя не один год в дизайне, я пришел к тому, что не продаю своим клиентам "картинки" и "свои услуги". Я максимально заинтересован в том, что бы оказывать услуги дизайнера своим клиентам. Тщательно анализирую задачу и нишу клиента, что бы решить проблему, с которой ко мне пришел заказчик. Я получаю удовольствие, когда мой продукт/работа приносит пользу (и не только материальную) как моему заказчику, так и его клиентам.
李 Честность, откровенность и пунктуальность
Всегда делаю как для себя, на совесть. И всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом. По другому не вижу смысла в этом всем.
酪 Всегда на связи
Telegram: https://t.me/Artur_Gevorgyan1
Instagram: https://www.instagram.com/artur.iq/
Мобильный: +7 930 95158 80
(viber, what’s app, skype, zoom)