arturgevorgyan

Веб-дизайн сайтов | UI/UX | Давайте общаться 👋

🎯 Блог о фрилансе и веб-дизайне — https://www.instagram.com/artur.iq/

👋 Привет!

Меня зовут Артур, мне 19 лет. Живу в городе Курган. Я новичок на портале weblancer, но далеко не новичок в дизайне. "Умею в дизайн" более 3 лет. Кайфую я от этого дела и ничего с этим не поделаешь.

Делаю:

-дизайн сайтов

-креативы

-дизайн приложений и интерфейсов

-оформление соц. сетей

-монтаж

Инструменты:

-Figma, Photoshop,

-Tilda

-After Effects

 Заинтересован сделать ПОЛЕЗНЫЙ дизайн

Спустя не один год в дизайне, я пришел к тому, что не продаю своим клиентам "картинки" и "свои услуги". Я максимально заинтересован в том, что бы оказывать услуги дизайнера своим клиентам. Тщательно анализирую задачу и нишу клиента, что бы решить проблему, с которой ко мне пришел заказчик. Я получаю удовольствие, когда мой продукт/работа приносит пользу (и не только материальную) как моему заказчику, так и его клиентам.

李 Честность, откровенность и пунктуальность

Всегда делаю как для себя, на совесть. И всегда остаюсь на связи, даже после завершения работы над проектом. По другому не вижу смысла в этом всем.

酪 Всегда на связи

 Telegram: https://t.me/Artur_Gevorgyan1

 Instagram: https://www.instagram.com/artur.iq/

 Мобильный: +7 930 95158 80

(viber, what’s app, skype, zoom)