Требуется нарисовать дизайн ленда по бурению скважин БЕЗ МОБИЛЬНОЙ ВЕРСИИ! Прототип продуман, текста вынесены отдельным файлом Рассматриваются только специалисты с опытом и портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы ищем специалиста который поможет нам создать современный, строгий, красивый и простой дизайн вебсайта и иконки для маркитинговой компании.
Ищем похожий дизайн:
- Похожие заказы
- $80Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте! Нужно разработать дизайн для одностраничника и для небольшого сайта-визитки. Дизайн нужен в нескольких разрешениях, т.к. сайты будут адаптивными. Оба сайта должны быть выполнены в одном стиле - не одинаковыми, но чтобы стиль прослеживался. По запросу вышлю ссылки на ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Shop layout for PrestaShop script. Спортивный магазин с тысячным ассортиментом и логотип.Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $100
Нужно нарисовать лендинг. Тз предоставлю. Скидывайте цены и портфолио.Дизайн сайтов64 заявкиЗакрыт6 лет назад
[b]Описание проекта[/b] Нужен дизайнер на выполнение крупного проекта: площадка дляобщения: анонимного чат с девушками. Это тестовый проект. Дальше будут еще серьезные работы, еслиисполнитель будет делать в срок. Нужно сделать портал не просто очередным в рунете, апридумать большой плюс, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Все необходимые ТЗ и информацию по структуре будущего сайта я предоставлю. Для данного проекта нужен специалист, который сможет: 1. Продумать грамотный дизайн с хорошим уровнем usability (сочетание цветов, расположение объектов относительно друг друга, форма, размеры, внешний ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт6 лет назад
нужно разработать макет лендинга, для строительной компанииДизайн сайтов22 заявкиЗакрыт6 лет назад
сделать лэндинги по сдаче в аренду недвижимостиДизайн сайтов49 заявокЗакрыт6 лет назад
- $85
1. Красиво нарисовать главную страницу согласно прикрепленного макета цвета, особенности, логотип говорю и высылаю заказчику на выходе первого этапа psd по слоям 2. Сверстать в обычный html (xhtml) (можно без CMS) кроссбраузерно и адаптивно Жду ваши цены и примеры работ (рассмотрю ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задача: Нужно сделать дизайн обложки для онлайн программы.Обложки для: iPhone, iPad, веб-страницы и книги. Прототип прикреплен к этой задаче.Сотрудничество после выполнения тестового задания или предоставленных примеровОплата договорная.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад