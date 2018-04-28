Требуется дизайнер + верстка

Мы ищем специалиста который поможет нам создать современный, строгий, красивый и простой дизайн вебсайта и иконки для маркитинговой компании. Ищем похожий дизайн: https://poa.network/ https://www.ethereum.org/
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Здравствуйте! Требуется дизайнер сайта . Сайт состоит из 6 страниц какждая страница должна быть нарисована уникальна от главной то есть как лендинг . Задача правильно и понятно для клиента показать виде схем , инфографикой и т.д то есть показать чем занимается компания и какая выгода для клиента нашего проекта . Весь сайт надо прорисовать в ручную без использовании готового шаблона . Ниже показал примеры сайта . Тема сайта не похожа на что указал. Прошу смотреть на стиль .
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