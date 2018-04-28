Требуется дизайнер + верстка

$50
Дизайн сайтовЗакрыт30 заявок409 просмотров
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Здравствуйте! Требуется дизайнер сайта . Сайт состоит из 6 страниц какждая страница должна быть нарисована уникальна от главной то есть  как лендинг . Задача правильно и понятно для клиента  показать виде  схем ,  инфографикой   и т.д то есть показать  чем занимается компания и какая выгода для клиента нашего проекта .  Весь сайт надо прорисовать в ручную без  использовании готового шаблона . Ниже показал примеры сайта  . Тема сайта не похожа на что указал. Прошу смотреть на стиль  .  

screenshotscdn.firefoxuse... 

ru.grandcapital.net/ 

wisedeposit.com 

www.instaforex.com/ru/ 

6 лет назад
adsgroup1
Тимур 
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов(-1)
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