Требуется дизайнер + верстка

Здравствуйте! Требуется дизайнер сайта . Сайт состоит из 6 страниц какждая страница должна быть нарисована уникальна от главной то есть как лендинг . Задача правильно и понятно для клиента показать виде схем , инфографикой и т.д то есть показать чем занимается компания и какая выгода для клиента нашего проекта . Весь сайт надо прорисовать в ручную без использовании готового шаблона . Ниже показал примеры сайта . Тема сайта не похожа на что указал. Прошу смотреть на стиль .

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