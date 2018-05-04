Mechanik87

Здравствуйте, коллеги. Ссылка на сайт: шерпа.рф Что на Ваш взгляд требуется улучшить на блоге шерпа.рф? Мне думается, что нужно сделать красивую шапку, красивую форму подписки, фон блога... Кому интересно ...