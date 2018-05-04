Mechanik87

Здравствуйте. Интересует создание интернет магазина по светильникам. Возможная CMS - OpenCart Адаптивный дизайн
- Интернет-магазины20 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Ищу инженера-проектировщика(светотехник) который смог бы научить выполнять светотехнические расчеты в программе DIALUX EVO. В большей степени интересует наружное освещение, внутреннее освещение. Обучение возможно как по скайп, так и очно.Уроки и Репетиторствонет заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Задача для верстальщиков: Сверстать страницы из Фигмы и перенести верстку на WP. Цена не более 5000 рублей. Высылайте почту, отправлю макеты страниц.HTML-верстка31 заявкаЗакрыт6 лет назад
Для тех кто начинающий верстальщик, кто хотел бы сделать верстку блога. Дизайн сделан в Figme. 4-5 старниц. Сверстать страницы и добавить верстку в WordPress.HTML-верстка8 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, коллеги. Ссылка на сайт: шерпа.рф Что на Ваш взгляд требуется улучшить на блоге шерпа.рф? Мне думается, что нужно сделать красивую шапку, красивую форму подписки, фон блога... Кому интересно ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно установить паттерн на блог шерпа.рф для вывода статей. Какова цена и срок.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. блог: шерпа.рф Задача: Сделать вывод статей блога на четком фоне, где будет виден текст статьи.Сейчас задана фоновая картинка - и текст сливается.Возможно на примере isif-life.ru - там белый фон.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Задача: Создать дизайн блога в формате psd Результат: Дизайн главной страницы;дизайн внутренней страницы; дизайн страницы для мобильной версии 1. Мобильная версия 2. Хороший просмотр на широкоформатном ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Требуется разработка дизайна блога на WordPress. На выходе нужен дизайн главной страницы и дизайн внутренней страницы в psd* ТЗ вышлю на электронную почту. Требования к дизайну: 0. ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется сделать: - дизайн основного блога; - дизайн мобильной версии. ТЗ вышлю в личной переписке.Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт7 лет назад