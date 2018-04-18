Здравствуйте! Нужно сверстать 3 email письма. Есть уже сверстанные письма по этому интернет-магазину, т.е. шапку и футер можно взять с них. Сотрудничество предлагаю на длительной основе 2-5 писем в месяц. ...
- HTML-верстка10 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо вытащить номера телефонов клиентов с сайта на PrestaShop 1.6.1.11. Почему-то из админки не получается. Email можно, а телефон нет. Наверно, потому что номер телефона храниться в инфо о заказе. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужно сделать чат-бот WhatsApp для привлечения клиентов. Можете прислать - свои работы, - перечь что нужно для реализации чат-бота с нашей стороны, - цены и ...Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Требуется настроить таргетированую рекламу в FB и Inst. Рекламироваться будет Черная Пятница интернет-магазина косметики. Есть базы тел. и эл. адресов клиентов. Единственный момент нет самих соц. сетей. ...Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! На страницу интернет-магазина в Facebook нужно нагнать людей (можно ботов). Страница только создана. Можно также купить уже готовую страницу. Сколько это займет времени и сколько будет стоить? ...Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужно остановить спам, который валиться с обратной связи и e-mail адреса, который указан в контактах. Интернет-магазин сделан на PrestaShop. Все это начало происходить, примерно, 2 месяца ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Требуется написать серию 10 продающих писем для рассылки. Проект "Онлайн-школа гимнастики для лица". Цель гимнастики - омолодить лицо, убрать морщины. Одна часть писем будет направлена ...Продающие тексты8 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Необходимо прямой сейчас сделать обложку для группы в ВК (1590*400). Фирменный цвет есть. Фото результат тоже. Макет во вложении. Напишите если можете взять это в работу прямо ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте! Нужно остановить спам, который валиться с обратной связи итернет-магазина на PrestaShop. Все это начало происходить, примерно, 2 месяца назад. Поставили капчу от Google, если не ошибаюсь, все равно не помогает. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт7 лет назад