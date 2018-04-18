Skyil

Илья Skyil

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$8
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

sentaurea
Виктория 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$8
2 балла
7 лет назад
Сделать обложку для группы в ВК (1590*400) прямо сейчас!
Выполнила задачу точно в указанный срок, после получения результата заказчик совершенно забыл об оплате. На мой вопрос, устраивает ли его результат работы, и собирается ли он закрывать задание и оплачивать работу, сказал, что нужны некоторые правки, которые были мною сделаны, и после чего результат его устроил. И опять забыл об оплате. На сайте не появляется, на мои сообщения во ВКонтакте не реагирует, хотя находится онлайн.
Все сделано хорошо!
Ответный отзыв