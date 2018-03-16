agentus-1

Оксана agentus-1

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Филолог

Здравствуйте!

Качественно выполняю нейминг и всю работу, связанную с текстами.

Отзывы можно посмотреть тут: https://www.etxt.ru/agentus.html

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0 из 5
ТОП-50
Нейминг и Слоганы

Отзывы заказчиков

yudin79
52 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Название бренда
Спасибо :)
Спасибо за выбор! Рекомендую заказчика к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Stasage
34 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Название Для Гостиницы (фокус на названии, слоган не обязателен)
Благодарю за помощь! Успехов в дальнейших работах!
Спасибо большое за выбор и интересный конкурс! Очень ответственный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
Нейминг и Слоганы
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#29
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#910
Продающие тексты
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#940