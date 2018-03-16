Филолог
Здравствуйте!
Качественно выполняю нейминг и всю работу, связанную с текстами.
Отзывы можно посмотреть тут: https://www.etxt.ru/agentus.html
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ТОП-50— Нейминг и Слоганы
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
7 лет назад
Спасибо :)
Ответный отзыв
Спасибо за выбор! Рекомендую заказчика к сотрудничеству.
$30
10 баллов
7 лет назад
Благодарю за помощь! Успехов в дальнейших работах!
Ответный отзыв
Спасибо большое за выбор и интересный конкурс! Очень ответственный заказчик. Рекомендую!
Нейминг и Слоганы
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#29
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#910
Продающие тексты
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#940