Статья для рекламы в яндекс дзен (женская тема)

$15
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Закрыт21 заявка784 просмотра

Нужно написать статью для таргет рекламы в яндекс дзен, с аккуратной, но эффективной рекламой нашей услуги в сфере красоты (касается перманентного макияжа). Статья должна быть цепляющая, чтобы женщины переходили на наш сайт и хотели сделать себе брови. Подробнее напишу в личной переписке

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