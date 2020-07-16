Написать продающий текст для презентации франшизы

  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрыт5 заявок694 просмотра

Необходимо написать текст для маркетинг-кита франшизы 8-12 слайдов.

Пишите только с опытом, прикрепляйте ссылки на портфолио.

5 лет назад
guest_15949019838087
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