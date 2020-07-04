Срочно нужно написать текст для каталога презентации веб сайта.

$30
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Закрыт18 заявок591 просмотр

Срочно нужно написать текст для каталога презентации веб сайта. Черновой материал  и тезисы составлены и для информации представим. Текст примерно в среднем по 1500 знаков на страницу на 14-16 страниц. Примерно 20 000 знаков без пробелов.  Нужно только грамотно переписать текст с нашего черновика - не меняя смысл и расставляя по последовательности разбросанные тезисы

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