Разработать коммерческое предложение для рассылки на поиск заказов https://vk.com/kresloff_pro
Срочно нужно написать текст для каталога презентации веб сайта.
Срочно нужно написать текст для каталога презентации веб сайта. Черновой материал и тезисы составлены и для информации представим. Текст примерно в среднем по 1500 знаков на страницу на 14-16 страниц. Примерно 20 000 знаков без пробелов. Нужно только грамотно переписать текст с нашего черновика - не меняя смысл и расставляя по последовательности разбросанные тезисы
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