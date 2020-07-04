Коммерческое предложение

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Завершен4 заявки314 просмотров

Разработать коммерческое предложение для рассылки на поиск заказов

https://vk.com/kresloff_pro

5 лет назад
Fedotov051
Сергей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

37379041234masha
Мария 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Благодарю за работу! Выполнено быстро, качественно, и недорого!
Была чётко поставлена задача, заказчик постоянно был на связи!

Заявки фрилансеров

Наталья
 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
4 дня назад
105 отзывов
5 лет назад
Алла
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
60 отзывов(-1)
5 лет назад
Валерия
 
41 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
37379041234masha
Мария 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад