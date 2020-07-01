Нужно мой пост уде написаный переформулировать грамотно. Пост о поездке на дом - 2
Сделать резюме продающим
Здравствуйте! Есть резюме, под определенную должность, но оно не работает, работодатели не оставляют предложения и приглашения, нужно чтобы все работало, составить продающее резюме, на основе всех правил и методик и на основе моего текущего опыта, все подробные материалы скину исполнителю
Желательно указать опыт в подобной работе..
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