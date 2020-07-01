Сделать резюме продающим

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Закрыт15 заявок507 просмотров

Здравствуйте! Есть резюме, под определенную должность, но оно не работает, работодатели не оставляют предложения и приглашения, нужно чтобы все работало, составить продающее резюме, на основе всех правил и методик и на основе моего текущего опыта, все подробные материалы скину исполнителю

Желательно указать опыт в подобной работе..

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