Составить текс для видеоотзыва

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Продающие тексты
Закрытнет заявок169 просмотров

Хочу сделать видеоотзыв об телеграм канале @avto_eu_usa , нужен текст для отзыва длинной примерно в 1 минуту.

Нужно показать с его лучшей стороны

5 лет назад
guest_15933413806607
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров