Нужен текст - информация "О Компании"

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Закрыт25 заявок592 просмотра

Есть наброски, необходимо раскрыть тему на 2000 знаков.

небольшая компания производитель.

написать в общей форме, не нужно указывать " с кем работаем",  "наша команда" и т.п.

есть некий ассортимент, он указывается в тексте.

надо написать текст, чтобы он привлекал торговые дома, проектировщиков, монтажников.

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