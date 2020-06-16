Нужен текст - информация "О Компании"

Есть наброски, необходимо раскрыть тему на 2000 знаков.

небольшая компания производитель.

написать в общей форме, не нужно указывать " с кем работаем", "наша команда" и т.п.

есть некий ассортимент, он указывается в тексте.

надо написать текст, чтобы он привлекал торговые дома, проектировщиков, монтажников.

300р