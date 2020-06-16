Создать серию писем для емайл рассылок

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Закрыт16 заявок560 просмотров

Добрый день, нужно создать серии писем под несколько задач

1. Серия писем на стадии переговоров с потенциальным Клиентом

задача Клиент заключает договор

кол., писем 12 + 24 темы

2. Серия писем на стадии когда Клиенту направили договор но Клиент тянет с подписанием

задача получить от Клиента подписанный договор

кол., писем 12 + 24 темы

3. Серия писем на стадии когда Клиент подписал договор но не размещает первый заказ

задача получить от Клиента первый заказ

кол., писем 12 + 24 темы

4. Серия писем на стадии когда Клиент с неопределенной периодичностью размещает заказы

задача получить от Клиента максимальное количество заказов

кол., писем 12 + 24 темы

5. Серия писем на стадии когда Клиент прекратил размещать заказы после регулярного размещения заказов (реанимация)

задача вернуть Клиента к размещению заказов

кол., писем 12 + 24 темы

одно письмо от 200 слов

Срок выполнения: 5 дней

5 лет назад
astart19
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