Необходимо написать продающую статью на строительную тематику.
Создать серию писем для емайл рассылок
Добрый день, нужно создать серии писем под несколько задач
1. Серия писем на стадии переговоров с потенциальным Клиентом
задача Клиент заключает договор
кол., писем 12 + 24 темы
2. Серия писем на стадии когда Клиенту направили договор но Клиент тянет с подписанием
задача получить от Клиента подписанный договор
кол., писем 12 + 24 темы
3. Серия писем на стадии когда Клиент подписал договор но не размещает первый заказ
задача получить от Клиента первый заказ
кол., писем 12 + 24 темы
4. Серия писем на стадии когда Клиент с неопределенной периодичностью размещает заказы
задача получить от Клиента максимальное количество заказов
кол., писем 12 + 24 темы
5. Серия писем на стадии когда Клиент прекратил размещать заказы после регулярного размещения заказов (реанимация)
задача вернуть Клиента к размещению заказов
кол., писем 12 + 24 темы
одно письмо от 200 слов
Срок выполнения: 5 дней
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