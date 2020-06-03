Создание уникального текста для товаров на маркетплейсе

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Закрыт22 заявки707 просмотров

Ищу копирайтера со стажем для создания уникальных описаний для товаров, которые будут размещены на маркетплейсе. 

5 лет назад
Max_77
Максим 
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Продающие тексты
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