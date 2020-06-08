Описание серий тёплых полов отечественных производителей

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Завершен2 заявки185 просмотров

Для 2-х серий товаров нужны тексты. Объём примерно 2-2.5 тысячи знаков каждый.

5 лет назад
casualpasser-by
Максим 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
44 минуты назад
5 лет назад
$30
1 день
Отличная работа! Рекомендую всем!
Спасибо, Максим. С вами всегда приятно сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Ольга
 
50 лет
13 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
9 отзывов
5 лет назад
karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
44 минуты назад
5 лет назад
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