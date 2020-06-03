Текст для langing page

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Закрыт21 заявка998 просмотров

Есть набросок текста landing page на Tilda онлайн школы английского языка. Нужно сделать его аудит, переписать в случае необходимости (сделать более лаконичным, подобрать правильные заголовки, лучше раскрыть ответы на возражения ЦА).

Tilda
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OlegKirsanov
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